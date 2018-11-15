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Слуцкий потребовал признать Бутину политзаключённой
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Слуцкий обратился в Amnesty International с призывом признать Бутину политзаключённой 

RT на русском + ещё 6 5 часов назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил письмо генеральному секретарю Amnesty International Куми Найду (есть в распоряжении RT) с призывом считать гражданку России Марию Бутину политической заключенной.
В частности, Слуцкий попросил генерального секретаря организации выразить мнение по следующим вопросам: считает ли организация действия официальных властей США по делу Бутиной нарушением прав человека, исключается ли возможность того, что Бутину преследуют по политическим мотивам, а также какие меры готова принять организация для защиты прав Бутиной, нарушенных властями США.
По словам парламентария, Amnesty International, будучи уважаемой организацией, награждённой Нобелевской премией мира, должна придерживаться принципа объективности. Но, как заявил Слуцкий, в последнее время они ищут нарушения прав человека только в России.
«Хочу обратить их внимание на «оплот демократии и гражданских свобод» — Соединённые Штаты Америки. Дело Марии Бутиной — пример политически мотивированного произвола со стороны официальных властей США. Гражданка России 4 месяца находится в заключении, но никаких весомых доказательств её вины мы так и не увидели. Более того — проводится масштабная кампания, которая должна убедить американское общество в том, что Бутина российская шпионка. Это даже не нарушение, а откровенное глумление над правами человека. Так что международные правозащитные организации, если они действительно объективны и беспристрастны, просто обязаны вмешаться», — отметил Слуцкий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Бутиной.
Марию Бутину задержали в США в июле по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».
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