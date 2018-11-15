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Кадыров объяснил свои размышления о пистолете
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Кадыров объяснил свои размышления о пистолете 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 22 декабря 2017 года у него были готовы запись и фото с размышлениями о пистолете. Но из-за блокировки в Instagram он не успел их опубликовать, сообщил чеченский лидер в своем Telegram-канале.
«Накануне вечером мой аккаунт был открыт для дальнейшего пользования. Я продолжил его ведение с того момента, на котором остановился одиннадцать месяцев назад», — отметил он.
По словам Кадырова, сначала он опубликовал запись, которая хранилась с 22 декабря 2017 года, а затем пост с новыми мыслями и новым текстом. «И это очень логично», — пояснил он.
«Важно то, что мы с вами вместе, общаемся, делимся своими радостями и невзгодами. Ведь без них тоже жизнь невозможна», — заключил глава Чечни.
Ранее сообщалось, что аккаунт Кадырова в Instagram разблокирован спустя 11 месяцев блокировки. Первую свою публикацию руководитель Чечни посвятил пистолету.
О блокировке чеченского лидера в Facebook и Instagram стало известно 23 декабря 2017 года. В Чечне инцидент объяснили «диверсионной кибератакой» по указанию Госдепа США.
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