Кадыров объяснил свои размышления о пистолете

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 22 декабря 2017 года у него были готовы запись и фото с размышлениями о пистолете. Но из-за блокировки в Instagram он не успел их опубликовать, сообщил чеченский лидер в своем Telegram-канале.

«Накануне вечером мой аккаунт был открыт для дальнейшего пользования. Я продолжил его ведение с того момента, на котором остановился одиннадцать месяцев назад», — отметил он.

По словам Кадырова, сначала он опубликовал запись, которая хранилась с 22 декабря 2017 года, а затем пост с новыми мыслями и новым текстом. «И это очень логично», — пояснил он.

«Важно то, что мы с вами вместе, общаемся, делимся своими радостями и невзгодами. Ведь без них тоже жизнь невозможна», — заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что аккаунт Кадырова в Instagram разблокирован спустя 11 месяцев блокировки. Первую свою публикацию руководитель Чечни посвятил пистолету.