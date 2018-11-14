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В СФ ответили на заявление США о риске поражения в войне
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В Совфеде ответили на заявление США о риске поражения в войне с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT прокомментировал заявление конгресса США о риске потерпеть поражение в случае конфликта с Россией или Китаем.
По его словам, если участники возможного конфликта применят ядерное оружие, то после этого не будет ни победителей, ни проигравших.
"Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений. Тот путь, который предлагает Трамп, — ошибочный. Рано или поздно придется садиться за стол переговоров", — подчеркнул сенатор.
Как заявил Джабаров, сегодня Вашингтон пытается развязать гонку вооружений.
"Трамп, выражая волю тех, кто привел его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации. Для этого потребуются большие вливания", — считает собеседник телеканала.
Ранее в США был опубликован доклад специальной комиссии по стратегии национальной обороны, в котором отмечалось, что военное превосходство Вашингтона уменьшилось до опасного уровня. Как говорится в документе, в случае столкновения с Россией или Китаем США рискуют понести неприемлемо высокие потери и проиграть.
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