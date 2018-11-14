«На основе советско-японской декларации»: Путин и Абэ активизируют контакты по мирному договору

Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры на основе советско-японской декларации от 1956 года, которая подразумевает заключение мирного договора. Глава правительства Японии пообещал, что стороны «решат территориальный вопрос». Ранее Москва предлагала подписать соглашение без предварительных условий. Однако Токио считает такой шаг неприемлемым и настаивает, что сперва необходимо поставить точку в вопросе принадлежности Курил.

Президент России Владимир Путин и глава японского правительства Синдзо Абэ будут договариваться о мирном договоре, основываясь на декларации 1956 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Этот документ прекратил формальное состояние войны между государствами и предусматривал передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи после заключения мирного договора.

«Путин и Абэ по итогам проведённой беседы (в рамках визита лидеров в Сингапур. — RT) условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», — сказал он.

Мирный договор не был заключён, так как в январе 1960 года Токио подписал «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», согласно которому Вашингтон мог в течение 10 последующих лет создавать и использовать военные базы на японской территории.

СССР назвал это соглашение антисоветским и антикитайским и отказался допускать возможность передачи островов японской стороне.

В дальнейшем территориальный спор заключался в вопросе принадлежности островов Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны отказываются подписывать мирный договор до его урегулирования.

«На основе доверия мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор. Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остававшейся нерешенной 70 послевоенных лет, не оставляя ее следующим поколениям», — цитирует Абэ РИА Новости.

«Без всяких предварительных условий»

В 2013 году на переговорах между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ стороны приняли совместное заявление. Лидеры двух стран назвали «ненормальной» ситуацию с отсутствием мирного договора через 67 лет после окончания Второй мировой войны.

В 2016 году Путин и Абэ договорились вести диалог в «конструктивном ключе» и согласовали «новый подход» к решению проблем двусторонних отношений. Так, в конце года, лидеры заявили о готовности вести совместную хозяйственную деятельность на островах. Для этого в феврале 2017 года был сформирован особый межведомственный совет.

В сентябре Путин предложил Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий… А потом на основании этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы… Мне кажется это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — сказал он.

В свою очередь, глава японского правительства заявил, что необходимо «полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой».

«Господин президент Путин, давайте ещё раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?», — отметил он.

Тем не менее в японском МИД подчеркнули, что мирный договор будет заключён только при условии решения территориальных споров относительно северных островов — так в Японии называют острова Курильской гряды.

«Японское правительство знает об упомянутом вами выступлении Путина. Мы воздерживаемся от комментариев публичных высказываний президента Путина. Но в правительстве Японии нет изменений относительно того, чтобы на базе основного направления упорно продолжать переговоры о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырёх северных островов», — цитирует РИА Новости представителя МИД Японии.

Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что решение территориальных споров может занять десятилетия, в связи с чем Москва предложила изначально подписать мирный договор.

«Опыт решения таких сложных, растянутых по времени процессов у России есть, например с Китаем… Предлагается сначала подписать мирный договор, а потом уже, исходя из отношений мира, дружбы и сотрудничества, выходить на необходимые ресурсы», — сказал пресс-секретарь.

18 октября Путин раскритиковал позицию Японии о неприемлемости мирного договора без урегулирования территориального спора.