В СФ заявили о желании США развязать гонку вооружений

В Совфеде заявили о желании США развязать гонку вооружений

«О каком поражении может идти речь, если в случае военного конфликта с применением ядерных сил победителей не будет. Того, что есть у Китая, России и Соединённых Штатов, для этого хватит. Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений. Тот путь, который предлагает Трамп — ошибочный. Рано или поздно придётся садиться за стол переговоров», — считает Джабаров.

По его словам, очевидно, что «американцы пытаются развязать конку вооружения».

«Понятно, что американцы пытаются развязать конку вооружений. Трамп, выражая волю тех, кто привёл его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации. Для этого потребуются большие вливания», — заключил сенатор.

Ранее в США заявляли, что военное превосходство страны уменьшилось до опасного уровня и существует риск поражения в случае военного конфликта с Россией или Китаем.