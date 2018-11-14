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В СФ заявили о желании США развязать гонку вооружений
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В Совфеде заявили о желании США развязать гонку вооружений 

RT на русском 1 час назад
Фото: © council.gov.ru globallookpress.com
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT доклад комиссии по стратегии национальной обороны США, в котором говорится об опасно низком военном превосходстве страны и опасности поражения в случае военного конфликта с Россией или Китаем.
«О каком поражении может идти речь, если в случае военного конфликта с применением ядерных сил победителей не будет. Того, что есть у Китая, России и Соединённых Штатов, для этого хватит. Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений. Тот путь, который предлагает Трамп — ошибочный. Рано или поздно придётся садиться за стол переговоров», — считает Джабаров.
По его словам, очевидно, что «американцы пытаются развязать конку вооружения».
«Понятно, что американцы пытаются развязать конку вооружений. Трамп, выражая волю тех, кто привёл его к власти, планирует обеспечить военными заказами мощные корпорации. Для этого потребуются большие вливания», — заключил сенатор.
Ранее в США заявляли, что военное превосходство страны уменьшилось до опасного уровня и существует риск поражения в случае военного конфликта с Россией или Китаем.
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