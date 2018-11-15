Россия направила демарш в МИД Нигерии из-за ситуации с журналистами RT

Она напомнила, что 7 ноября в Нигерии у корреспондентов RT, которые готовили репортаж на экологическую тему, миграционной службой страны были изъяты загранпаспорта.

«Единственная претензия, которую смогли озвучить представители нигерийских властей, заключается в том, что в паспортах журналистов якобы проставлены визы неправильной категории, а необходимое разрешение на съёмку отсутствует, но это с точки зрения нигерийских властей», — рассказала дипломат.

При этом она указала, что журналисты предоставили оригиналы всех необходимых документов, в том числе и разрешение на съёмку, согласованное в Министерстве информации Нигерии.

«Все требования и формальности к аккредитации представителей СМИ для официальной работы на территории страны российскими журналистами были соблюдены», — сказала представитель МИД.

Она подчеркнула, что данная ситуация абсолютно недопустима, сообщив, что посольство России в Нигерии прилагает активное усилие по урегулированию произошедшего.

«Соответствующий демарш был адресован Министерству иностранных дел этого государства. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле, работают наши консульские представители на месте», — отметила она.

По словам Захаровой, при отсутствии позитивной динамики в сложившейся ситуации «соответствующее представление будет сделано послу Нигерии в России».

RT ведёт прямую трансляцию.