Россия направила демарш в МИД Нигерии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с корреспондентами телеканала RT в Нигерии.
Она напомнила, что 7 ноября в Нигерии у корреспондентов RT, которые готовили репортаж на экологическую тему, миграционной службой страны были изъяты загранпаспорта.
«Единственная претензия, которую смогли озвучить представители нигерийских властей, заключается в том, что в паспортах журналистов якобы проставлены визы неправильной категории, а необходимое разрешение на съёмку отсутствует, но это с точки зрения нигерийских властей», — рассказала дипломат.
При этом она указала, что журналисты предоставили оригиналы всех необходимых документов, в том числе и разрешение на съёмку, согласованное в Министерстве информации Нигерии.
«Все требования и формальности к аккредитации представителей СМИ для официальной работы на территории страны российскими журналистами были соблюдены», — сказала представитель МИД.
Она подчеркнула, что данная ситуация абсолютно недопустима, сообщив, что посольство России в Нигерии прилагает активное усилие по урегулированию произошедшего.
«Соответствующий демарш был адресован Министерству иностранных дел этого государства. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле, работают наши консульские представители на месте», — отметила она.
По словам Захаровой, при отсутствии позитивной динамики в сложившейся ситуации «соответствующее представление будет сделано послу Нигерии в России».
RT ведёт прямую трансляцию.