На заседании Госдумы депутат засунул палец в ухо коллеге 

Депутат Госдумы засунул палец в ухо парламентарию от «Единой России» Олегу Быкову. В этот момент в Госдуме обсуждали изменения в Бюджетный кодекс РФ.
Инцидент попал в объективы видеокамер, поскольку произошел во время выступления депутата Надежды Максимовой, которая сидела перед шутником и его «жертвой». На кадрах виден палец, однако не видно, кому он принадлежит.
Ранее в Госдуме осудили поступок депутата Александра Хинштейна, который обнародовал в интернете меню думской столовой. Так, парламентарий от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что публикация является «возбуждением ненависти и вражды к социальной группе».