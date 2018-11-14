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Эксперт оценил сообщения об отсрочке санкций
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Эксперт оценил сообщения СМИ о возможной отсрочке санкций против России 

РИА Новости + ещё 1 22 часа назад
Фото: АР
Отсрочка принятия законопроекта о новых антироссийских санкциях вполне вероятна, этот процесс может занять несколько месяцев, заявил RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.
Документ должен пройти через сенат, палату представителей, а затем его необходимо согласовать. Сейчас он "застрял" в комитете по иностранным делам, пояснил эксперт.
"Конгресс уходит на каникулы 23-24 декабря, накануне рождественских праздников. Времени нет, осталось много нерешенных проблем, которые касаются в основном внутренней политики и имеют для них гораздо большее значение: миграция, здравоохранение", — сказал Васильев.
По его словам, в случае принятия законопроекта сейчас ответственность за этот шаг легла бы в основном на республиканцев. После паузы же "добрая половина ответственности" будет на демократах, подчеркнул эксперт.
В среду агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов сообщило, что конгресс США, вероятно, не успеет рассмотреть законопроект о новых российских санкциях до конца года.
Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против России. В августе на рассмотрение верхней палаты конгресса внесли новый законопроект, предусматривающий ограничения против нового российского госдолга, целого ряда банков, а также против политиков и бизнесменов.
Помимо этого, в Вашингтоне заявляли о намерении ввести в действие вторую часть пакета ограничений, связанного с "делом Скрипалей". Эти санкции предполагают снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.
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