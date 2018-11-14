Эксперт оценил сообщения об отсрочке санкций

Эксперт оценил сообщения СМИ о возможной отсрочке санкций против России

Документ должен пройти через сенат, палату представителей, а затем его необходимо согласовать. Сейчас он "застрял" в комитете по иностранным делам, пояснил эксперт.

"Конгресс уходит на каникулы 23-24 декабря, накануне рождественских праздников. Времени нет, осталось много нерешенных проблем, которые касаются в основном внутренней политики и имеют для них гораздо большее значение: миграция, здравоохранение", — сказал Васильев.

По его словам, в случае принятия законопроекта сейчас ответственность за этот шаг легла бы в основном на республиканцев. После паузы же "добрая половина ответственности" будет на демократах, подчеркнул эксперт.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов сообщило, что конгресс США, вероятно, не успеет рассмотреть законопроект о новых российских санкциях до конца года.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против России. В августе на рассмотрение верхней палаты конгресса внесли новый законопроект, предусматривающий ограничения против нового российского госдолга, целого ряда банков, а также против политиков и бизнесменов.