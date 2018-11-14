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Вена настроилась на диалог с Россией
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Канцлер Австрии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией, в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.
"Мы являемся страной с хорошими контактами с Россией, мы нацелены на диалог, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать", — сказал Курц на пресс-конференции в среду.
Ранее Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1992-го по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о данной ситуации.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.
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