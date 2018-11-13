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Депутат припомнил долг россиянам и опомнился
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Депутат оправдался за резкое высказывание в адрес народа 

Рамблер 8 часов назад
Депутат саратовской облдумы Николай Островский заявил, что его фраза о том, что «это народ должен государству, а не народу государство», была вырвана из контекста. Об этом народный избранник заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Я считаю, что я должен государству, оно меня вырастило, выучило. Теперь я должен государству. Считаю, что если мы все нормально работаем, то только его укрепляем. Мы друг другу должны. Не нужно разделять, кто кому больше должен», — пояснил Островский.
Островский отметил, что «у государства есть обязательства перед гражданином обязательно».
«Оно заботиться должно о народе», — объяснил депутат.
3 ноября во время круглого стола в Кировграде директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно.
Позже Николай Островский согласился с позицией Глацких, запись его заявления была опубликована на YouTube-канале «Открытый канал».
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