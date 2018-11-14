Госдеп назвал новые санкции против РФ «драконовскими»

Госдеп назвал новые санкции по делу Скрипалей «драконовскими»

США будут с осторожностью выбирать набор санкций второго этапа против России в связи с делом Скрипалей, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

"У нас нет ответа о наборе (санкций второго этапа — ред). Надо этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос… Второй раунд более драконовский… И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски", — сказал он в среду, выступая в Heritage Foundation.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

После того как американская сторона постановила, что РФ не предоставила необходимые Вашингтону доказательства, согласно закону, запускается процедура введения второго пакета санкций. Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.