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Администрация Симферополя ушла в отставку
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Администрация Симферополя ушла в отставку 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Городская администрация Симферополя в полном составе ушла в отставку. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель городского совета Виктор Агеев.
«Администрация города Симферополя в полном составе ушла в отставку… Заявление об увольнении написали все заместители», — сказал Агеев.
Он добавил, что новым первым заместителем планируется назначить бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко.
9 ноября глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв написал заявление об увольнении по предложению главы Крыма Сергея Аксёнова.
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