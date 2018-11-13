Администрация Симферополя ушла в отставку 

Городская администрация Симферополя в полном составе ушла в отставку. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель городского совета Виктор Агеев.
«Администрация города Симферополя в полном составе ушла в отставку… Заявление об увольнении написали все заместители», — сказал Агеев.
Он добавил, что новым первым заместителем планируется назначить бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко.
9 ноября глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв написал заявление об увольнении по предложению главы Крыма Сергея Аксёнова.