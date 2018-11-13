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Весь доход от дорогой нефти ушел из России
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Почти весь доход от дорогой нефти ушел в отток капитала из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Почти весь дополнительный доход от более высоких цен на нефть в 2018 году ушел в отток капитала из России — в экономике страны почти ничего не осело, заявил бывший замминистра экономического развития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
«Если мы посмотрим на динамику курса рубля … и отделение от динамики цен на нефть, то тоже это объясняется не тем, что эта зависимость (экономики от цен на нефть) исчезла, а тем, что практически весь выигрыш между нынешними ценами порядка 70 долларов за баррель и тем, на что ориентировались раньше, еще в начале года, 50 долларов с лишним, ушел в отток капитала», — заявил Клепач на ежегодной конференции рейтингового агентства S&P, передает «Интерфакс».
Таким образом, по его словам, «почти ничего не осело внутри экономики, даже скорее несколько убавилось». Клепач считает, что это напрямую вызвано опасениями новых санкций против России.
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По данным Центробанка России, чистый отток капитала из России за январь — октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в три раза.
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