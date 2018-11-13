В Евросоюзе появится представительство Крыма 

Об этом сообщил сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.
По его словам, в Брюсселе уже создана рабочая группа по открытию организации. В будущем представительство внесут в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.
«Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе», — пояснил Назаров, чьи слова приводит газета «Известия».
Бельгийский парламентарий Филип Девинтер отметил, что представительство поспособствует в организации культурных и бизнес— проектов на полуострове и преодолению «негативной повестки» вокруг региона.