Ещё
В Евросоюзе появится представительство Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Евросоюзе появится представительство Крыма 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Об этом сообщил сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.
По его словам, в Брюсселе уже создана рабочая группа по открытию организации. В будущем представительство внесут в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.
«Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе», — пояснил Назаров, чьи слова приводит газета «Известия».
Бельгийский парламентарий Филип Девинтер отметил, что представительство поспособствует в организации культурных и бизнес— проектов на полуострове и преодолению «негативной повестки» вокруг региона.
Парламентская газета: последние новости
Учащимся за рубежом россиянам будут выплачивать пенсию по потере кормильца Премьер-министру России могут запретить быть партийным Иностранцев могут начать страховать от департации из России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад добивает Россию768
По Израилю выпустили 200 ракет823
Израиль прокомментировал уничтожение здания телекомпании35
На Украине начались «газовые бунты»777
Объяснена малозаметность Су-573
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение