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Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
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Питавшийся на 3,5 тысячи в месяц депутат подвел итоги 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко подвел итоги эксперимента, в ходе которого он месяц питался на 3,5 тысячи рублей.
Депутат дал пресс-конференцию «Министерская диета или как саратовский депутат съел потребительскую корзину», где заявил, что на 3,5 тысячи рублей питаться невозможно. По его словам, размер потребительской корзины должен быть существенно увеличен.
«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. руб, прожиточный минимум — не менее 20 тыс. руб. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. <…> По моему мнению, 10 тыс. руб. — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», — цитирует слова Бондаренко агентство «Москва».
Депутат вызвался прожить на 3,5 тыс. в месяц
Саратовский депутат пообещал обратиться со своей инициативой «в федеральный центр, в Госдуму и правительство РФ» и призвал других депутатов и министров повторить эксперимент, чтобы «почувствовать последствия» принимаемых ими решений.
Напомним, идея провести эксперимент пришла к Николаю Бондаренко после спора с бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой на тему прожиточного минимума, в ходе которого она заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей».
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