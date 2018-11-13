Венгрия объяснила необходимость диалога с РФ

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Венгрия: ЕС необходимо восстановить сотрудничество с Россией 

Вести Экономика + ещё 4 1 час назад
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что восстановление экономического сотрудничества между Европейским союзом и Россией отвечает интересам ЕС.
Об этом глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил в интервью новостном агентству MTI, текст которого опубликован на сайте МИД страны.
Петер Сийярто отметил, что в "мировой торговле назревает война", а также подчеркнул, что текущие взаимоотношения между Россией и ЕС основаны на двойных стандартах, когда в отношении России со стороны ЕС объявлены санкции, но при этом западноевропейские заключают крупные контракты в РФ.
Глава МИД Венгрии отметил, что в условиях "войны в мировой торговле" восстановление сотрудничество с Россией без подобных двойных стандартов необходимо для экономики страны Европы.
"В мировой экономике сейчас происходят очень быстрые и глубокие изменения. И в мировой торговле, похоже назревает война. Лидеры Европейского союза ранее поддерживали создание единого торгового региона от Лиссабона до Владивостока. Было бы хорошо вернуться к этой концепции.
Мы должны, между тем, признать, что сегодня мы очень далеки от достижения этого. Экономические и торговые отношения между Россией и Европой в настоящий момент развиваются в очень плохом направлении. Необходимо признать, что между Россией и Европой существует экономическое сотрудничество, но оно основано на двойных стандартах с учетом того, что западноевропейские компании заключают крупные сделки с российским предприятиями.
В мировой торговле, похоже, разворачивается война, и в соответствии с этим восстановление сотрудничество с Евразией, то есть на фундаментальном уровне с Россией, — явно в экономических интересах Европы.
Мы полагаем, что здесь не должно быть места для двойных стандартов. Это означает, что экономические отношения между Европейским союзом и Россией должны быть в целом восстановлены, потому что это будет служить интересам ЕС и всех стран ЕС в текущей глобальной экономической ситуации.
Технологический уровень экономики в Европе очень высок. Если мы объединим это с источниками сырья, которые есть к востоку от нас, конкурентоспособность Европы может быть значительно повышена. Однако восстановление российско-европейского сотрудничества должно произойти на основе уважения к правам сторон и международному праву".
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