Путин поручил проверить фискальную нагрузку россиян

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Путин поручил Медведеву провести анализ по отраслям и регионам России 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам в связи с ростом фискальной и квазифискальной нагрузки на население РФ.
"Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич (Медведев — ред.), посмотрите, поговорите с коллегами на этот счет", — заявил Путин на совещании с членами правительства.
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