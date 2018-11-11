В Кремле назвали непонятной судьбу Договора РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности непонятна. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, ситуацией с договором обеспокоены и в ЕС, и в России.
«Какова будет судьба дальше этого документа непонятно, а главное — что будет дальше с этими ракетами, это тоже непонятно. Поэтому нужно садиться и разговаривать», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью RT France заявил, что Москва рассчитывает восстановить полномасштабный переговорный процесс с Вашингтоном по Договору РСМД.