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В Кремле назвали непонятной судьбу Договора РСМД
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В Кремле назвали непонятной дальнейшую судьбу Договора РСМД 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности непонятна. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, ситуацией с договором обеспокоены и в ЕС, и в России.
«Какова будет судьба дальше этого документа непонятно, а главное — что будет дальше с этими ракетами, это тоже непонятно. Поэтому нужно садиться и разговаривать», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью RT France заявил, что Москва рассчитывает восстановить полномасштабный переговорный процесс с Вашингтоном по Договору РСМД.
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