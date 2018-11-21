В МИД России назвали новые санкции США неуклюжими

Расширение антироссийских санкций со стороны Вашингтона всё больше превращается в рутину. Об этом заявили в МИД России , комментируя новые ограничительные меры, введённые Минфином США за якобы имеющие место тайные поставки нефти в Сирию . В ведомстве считают рестрикции следствием «внутриполитического раздора». Тегеран , которого также коснулись санкции США , назвал такой шаг иррациональным и неэффективным.

Антироссийские санкции со стороны Вашингтона превращаются в рутину, отметили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры, введённые США.

«В Вашингтоне продолжают нарастающим темпом принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца, и всё больше превращается в рутину», — говорится в заявлении ведомства.

Российский МИД уверен, что основные причины введения санкций — внутриполитический раздор в США и сопутствующая ему «гонка» за очками, в которой оппоненты используют международное направление.

«В итоге получается неуклюже. Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооружённые силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла. Неужели США хотят именно этого?» — говорится в заявлении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что попытки Вашингтона надавить на Россию демонстрируют неспособность США изменить линию РФ на международной арене.

«Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно», — заключили в министерстве.

Тайные поставки нефти

В минувший вторник США заявили о введении новых санкций против Ирана, Сирии и России. Формальным поводом для этого шага стали якобы обнаруженные Соединенными Штатами тайные поставки нефти из Ирана в Сирию при содействии РФ. В США говорят, что сырье перевозят при помощи судов с выключенной системой отслеживания как минимум с 2014 года.

«Хезболлах». В США считают, что полученные таким способом средства Тегеран тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также группировок ХАМАС

«Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности​​​. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций», — говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

В санкционные списки попали российские компании Global Vision Group и «Промсырьёимпорт», судна «Альметьевск», «Трувор», «Волга» и «Язь», а также замгендиректор «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев . Ограничения также коснулись компании Tadbir Kish из Ирана, 12 судов и ряда граждан Ирана, Ирака и Ливана.

Тегеран также осудил последние санкции Вашингтона и назвал эти меры неэффективными. «Эти санкции против физических и юридических лиц иррациональны и неэффективны и принесут желаемых результатов их составителям и исполнителям. Рано или поздно они поймут, что (санкции) не приносят плодов», — приводит РИА Новости слова официального представителя министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми

Новые санкции не принесут ущерба

Госдуме предположили, что новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику.

«Я надеюсь, что эти компании не являются участниками широкой международной деятельности, а именно созданы и специализируются для осуществления таких товарных операций, по которым могут возникнуть санкционные меры… Думаю, что подобные шаги не принесут ущерба российской экономике», — цитирует РИА Новости первого замглавы экономического комитета Госдумы Владимира Гутенева.

Последнее крупное внесение российских компаний и физлиц в санкционные списки США произошло 8 ноября 2018 года. Ограничения коснулись трёх физических лиц и девяти организаций. Американская сторона объяснила свое решение ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма к России.

Юрия Ковальчука. Среди юридических лиц санкции затронули крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, компании АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ), ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Южный проект», принадлежащее банку «Россия»

«Такое ощущение, что они сами с собой играют в какую-то игру. Делается это, наверно, для какого-то самомнения. Они не обращают внимания на международные требования, торговые отношения», — отметил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.