В Крыму подняли на смех «бредовые» планы Украины

В Крыму оценили план Киева по «быстрой» декоммунизации полуострова

Председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова в интервью RT прокомментировала план Киева по "быстрой и решительной" декоммунизации полуострова.

По ее словам, подобные заявления представляют собой "бред" и "фантазии больных людей" и вызывают лишь смех.

Как подчеркнула Пермякова, какие-либо инициативы по переименованию объектов в республике должны исходить от самих крымчан.

"Но пока таких предложений не поступало и вряд ли поступит. Перед нами стоят сейчас другие задачи", — заявила она.

Пермякова напомнила, что Крым "развивается семимильными шагами".

"Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем людям, которые приезжают к нам отдыхать", — отметила Пермякова.

Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Верховная рада уже подготовила план по переименованию различных объектов в Крыму с целью "декоммунизации". При этом он подчеркнул, что утвержденные изменения смогут вступить в силу не раньше, чем полуостров перейдет под контроль Киева.

Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".