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Путину удалось пообщаться с Трампом
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Путину удалось пообщаться с Трампом на церемонии в Париже 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
На завтраке в Елисейском дворце мировых лидеров рассадили так, чтобы Путин и и Трамп не смогли пообщаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
Главы государств прибыли сегодня в Париж на церемонию, посвященную 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
«Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака», — поделился наблюдением собеседник агентства.
В итоге президенты России и США оказались напротив друг друга и не смогли за завтраком обстоятельно поговорить. Намеренно это было сделано или нет, источник не пояснил.
Предполагалось, что рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет сидеть Дональд Трамп, затем Владимир Путин, а рядом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В действительности соседями российского лидера стали Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш. Президент России обсудил с ними общеевропейские проблемы.
Несмотря на препоны в Елисейском дворце, позднее Владимир Путин заявил, что ему все же удалось пообщаться и с Трампом.
Ранее сообщалось, что президент США проигнорировал президента Украины Петра Порошенко и не стал здороваться с ним в Париже, после того как к кортежу американского лидера пытались прорваться активистки движения Femen.
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