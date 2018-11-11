Путину удалось пообщаться с Трампом на церемонии в Париже

На завтраке в Елисейском дворце мировых лидеров рассадили так, чтобы Путин и и Трамп не смогли пообщаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Главы государств прибыли сегодня в Париж на церемонию, посвященную 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

«Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака», — поделился наблюдением собеседник агентства.

В итоге президенты России и США оказались напротив друг друга и не смогли за завтраком обстоятельно поговорить. Намеренно это было сделано или нет, источник не пояснил.

В действительности соседями российского лидера стали Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш . Президент России обсудил с ними общеевропейские проблемы.

Несмотря на препоны в Елисейском дворце, позднее Владимир Путин заявил, что ему все же удалось пообщаться и с Трампом.