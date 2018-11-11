Песков оценил возможные последствия новых санкций США

Новые санкции США могут увеличить негативный «багаж» в отношениях американской и российской сторон ко встрече их лидеров на саммите G20 в Аргентине . Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта двадцатка, «багаж» ещё расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании», — указал он.

Песков напомнил, что Госдепартамент заявил о подготовке второй волны санкций.

«То есть пока вопросов больше, чем ответов», — добавил он.

В начале ноября стало известно, что в США рассматривают вопрос введения новых санкций против России по делу об отравлении в Солсбери.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Как заявляли в Кремле, встреча лидеров в рамках G20 станет полномасштабной.