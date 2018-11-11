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Песков оценил возможные последствия новых санкций США
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Песков оценил возможные последствия новых санкций США 

RT на русском + ещё 3 11 часов назад
Новые санкции США могут увеличить негативный «багаж» в отношениях американской и российской сторон ко встрече их лидеров на саммите G20 в Аргентине. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта двадцатка, «багаж» ещё расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании», — указал он.
Песков напомнил, что Госдепартамент заявил о подготовке второй волны санкций.
«То есть пока вопросов больше, чем ответов», — добавил он.
В начале ноября стало известно, что в США рассматривают вопрос введения новых санкций против России по делу об отравлении в Солсбери.
В Совете Федерации прокомментировали ФАН возможные американские санкции.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.
Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.
Как заявляли в Кремле, встреча лидеров в рамках G20 станет полномасштабной.
RT на русском: последние новости
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