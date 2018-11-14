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Клинцевич прокомментировал сбой GPS на учениях НАТО 

РИА Новости + ещё 47 16 минут назад
Российский сенатор Франц Клинцевич считает неполадки спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО следствием недостаточной подготовке такого сложного мероприятия, а выдвинутые в этой связи обвинения в адрес российских военных — следованием стереотипам.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министерство обороны Норвегии сообщило, что действия российских военных в Арктике стали причиной сбоев в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture.
"Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм", — написал Клинцевич в Facebook.
"Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские", — добавил он. По мнению сенатора, это было политическое решение, в котором отсутствует военная составляющая.
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