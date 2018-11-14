Клинцевич прокомментировал сбой GPS на учениях НАТО

Российский сенатор Франц Клинцевич считает неполадки спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО следствием недостаточной подготовке такого сложного мероприятия, а выдвинутые в этой связи обвинения в адрес российских военных — следованием стереотипам.

"Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм", — написал Клинцевич в Facebook.

"Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские", — добавил он. По мнению сенатора, это было политическое решение, в котором отсутствует военная составляющая.