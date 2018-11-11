Кандидат «против всех» победил самого себя

Выдвиженец КПРФ Валентин Коновалов, по предварительным данным, побеждает на выборах главы Хакасии: после обработки 99,23% протоколов его поддержали 57,63% избирателей, пришедших на участки. Явка во втором туре оказалась на 5% выше, чем в первом, — около 41% на 18.00 местного времени. Так же было на выборах в Хабаровском крае и Владимирской области, где в сентябре неожиданно победили кандидаты от ЛДПР, и в Приморье, где коммунист Андрей Ищенко уступил врио губернатора Андрею Тарасенко лишь при подсчете последнего процента протоколов, а итоги выборов были отменены из-за массовых нарушений.
В первом туре 9 сентября Коновалов обыграл главу Хакасии Виктора Зимина: 44,8% против 32,4%. Зимин с выборов снялся, а за ним и остальные кандидаты; остался Коновалов. Второй тур трижды переносился, в воскресенье для победы коммунисту требовалось получить более 50% голосов от числа избирателей, пришедших на участки.
На каждом участке дежурило по нескольку наблюдателей от КПРФ, партия контролирует ввод протоколов, сообщил «Ведомостям» в воскресенье зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Не знаю, что должно произойти, чтобы результат изменился. Комиссии себя очень грамотно вели во втором туре».
Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, подчеркивал, что Хакасия — важный регион для президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других важных лиц. Собеседник в КПРФ говорит, что к коммунистам применялось жесткое административное давление: было много черного пиара против кандидата, а у тещи хакасского депутата Олега Иванова сожгли дом в тот день, когда он вместе с Коноваловым встречался с жителями Абакана.
В октябре Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева и просил его провести чистые выборы. Развожаев вскоре заявил, что готов пойти на выборы, если Коновалов не наберет 50%. Ту же готовность выразил и мэр Абакана Николай Булакин. Человек, близкий к администрации президента, объяснил, что заявление Булакина должно было настроить избирателей Абакана против Коновалова.
По словам собеседника, на протяжении всей подготовки ко второму туру технологи вели работу с участковыми комиссиями.
Несущественные нарушения
По данным находящегося в Хакасии сопредседателя «Голоса» Юрия Гурмана, в первой половине дня голосования поступали сигналы о размещении на участках людей из провластного движения «Народный глава» — они предлагали людям выбрать главу республики из 30 кандидатов, включая Коновалова, Развожаева и Булакина. Ранее движение призывало голосовать против Коновалова.
По мнению сопредседателя «Голоса» Андрея Бузина, агитация «против всех» возможна без оплаты из избирательного фонда, но только если она ведется без материальных затрат и привлечения третьих лиц: «В Хакасии же очевидны были материальные затраты, и к участию в агитации „против“ было привлечено много людей. То, что такая агитация не была пресечена, доказывает использование административного ресурса».
Зампред Центризбиркома Николай Булаев в воскресенье сообщил, что в ЦИК жалоб почти нет, по горячей линии поступают отдельные заявления несущественного характера. В частности, по его словам, поступали жалобы на подвоз избирателей и агитацию в день тишины. Общественная палата Хакасии тоже сообщила, что будет подавать жалобу в прокуратуру на незаконную агитацию со стороны Коновалова в день тишины: 10 ноября в Хакасии распространялась газета без выходных данных.
Были листовки с агитацией против Коновалова и фейковые листовки с агитацией за него, были отметки в списках избирателей, а объяснилось это тем, что отметки стояли возле имен молодых избирателей, перечисляет Гурман, были также сообщения о повторном голосовании.
По данным «Голоса», в Черногорской ТИК Хакасии выяснилось, что находящиеся в УИК списки избирателей для голосования по месту нахождения не совпадают с теми, что введены в систему ГАС «Выборы». Наблюдатели от Коновалова обнаружили на 37 УИК одних и тех же людей, записавшихся для голосования по месту нахождения. «В КПРФ испугались, что может быть отмена по приморскому сценарию, и решили проверять аккуратно. Скорее всего, готовилась махинация с каруселями, но удалось это остановить», — считает Гурман. По его словам, в Черногорской ТИК была нарушена процедура приема протоколов, но после вмешательства члена ЦИК Валерия Гальченко нарушения были устранены. В эту ТИК с некоторых участков поступили протоколы, где большинство проголосовало против Коновалова, чего наблюдатели не видели на других участках, добавляет Гурман.
Непобедимый протест
Хакасия лишний раз продемонстрировала избыточность и вред прямых выборов, считает политолог Виталий Иванов: «На голом негативе, на желании избирателей подразнить власть побеждает человек, абсолютно не готовый к управлению регионом».
Победить не самого Коновалова, а именно протест на выборах в Хакасии не удалось, констатирует руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Мобилизация лояльного электората на голосование „против“, как и ожидалось, оказалась не самой тривиальной и легкой задачей. Не сработали даже заявления Развожаева о готовности продолжить работать в республике». Возможно, вообще не стоило растягивать процесс и превращать его в постоянный перенос второго тура, что тоже могло только подогревать недовольство, полагает эксперт: «Да и итоговая победа Коновалова в регионе, находящемся, по сути, под федеральным финансовым управлением, не выглядит такой уж опасностью, тем более есть еще и возможность разделить пост главы региона и премьера». Подтвердилась закономерность, что рост явки в условиях протестного голосования выгоден оппозиции, считает Бадовский: «Коновалов наберет примерно на 30 000 голосов больше, чем в первом туре, и это укрепит его позиции».
И в Хакасии, и в Приморье люди чувствуют, что ими пытаются манипулировать, и это приводит к негативным последствиям для власти, отмечает политолог Николай Петров: «По этим выборам стало ясно, что в Кремле к выборам относятся не политически, а политтехнологически. Гражданам отказывают в сознательном и активном поведении, вместо этого они выступают объектом технологий — в Кремле думают, что можно пообещать больше денег, сменить старого губернатора на нового и добиться нужных результатов. Но по этим результатам ясно, что в Кремле не совсем понимают те изменения, которые произошли после пенсионной реформы и сентябрьских выборов. Люди видят, что их волеизъявление игнорируют, и готовы голосовать за кого угодно».
Приморский сценарий Петров исключает: «Это было бы суицидом. Видимо, ставка будет сделана на то, что у Коновалова нет опыта и команды, поэтому ему придется работать с людьми, которые есть в регионе». Теперь власти нужно поостеречься, чтобы того же самого не произошло в Приморье, заключает эксперт:
«Когда продавливается кандидат, которого хочет Кремль, это может вызвать обратную реакцию».