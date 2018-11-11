Кандидат «против всех» победил самого себя

Выборы в Хакасии выиграл коммунист Коновалов

В первом туре 9 сентября Коновалов обыграл главу Хакасии Виктора Зимина : 44,8% против 32,4%. Зимин с выборов снялся, а за ним и остальные кандидаты; остался Коновалов. Второй тур трижды переносился, в воскресенье для победы коммунисту требовалось получить более 50% голосов от числа избирателей, пришедших на участки.

На каждом участке дежурило по нескольку наблюдателей от КПРФ, партия контролирует ввод протоколов, сообщил «Ведомостям» в воскресенье зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин : «Не знаю, что должно произойти, чтобы результат изменился. Комиссии себя очень грамотно вели во втором туре».

В октябре Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева и просил его провести чистые выборы. Развожаев вскоре заявил, что готов пойти на выборы, если Коновалов не наберет 50%. Ту же готовность выразил и мэр Абакана Николай Булакин . Человек, близкий к администрации президента, объяснил, что заявление Булакина должно было настроить избирателей Абакана против Коновалова.

По словам собеседника, на протяжении всей подготовки ко второму туру технологи вели работу с участковыми комиссиями.

Несущественные нарушения

По данным находящегося в Хакасии сопредседателя «Голоса» Юрия Гурмана, в первой половине дня голосования поступали сигналы о размещении на участках людей из провластного движения «Народный глава» — они предлагали людям выбрать главу республики из 30 кандидатов, включая Коновалова, Развожаева и Булакина. Ранее движение призывало голосовать против Коновалова.

По мнению сопредседателя «Голоса» Андрея Бузина , агитация «против всех» возможна без оплаты из избирательного фонда, но только если она ведется без материальных затрат и привлечения третьих лиц: «В Хакасии же очевидны были материальные затраты, и к участию в агитации „против“ было привлечено много людей. То, что такая агитация не была пресечена, доказывает использование административного ресурса».

Зампред Центризбиркома Николай Булаев в воскресенье сообщил, что в ЦИК жалоб почти нет, по горячей линии поступают отдельные заявления несущественного характера. В частности, по его словам, поступали жалобы на подвоз избирателей и агитацию в день тишины. Общественная палата Хакасии тоже сообщила, что будет подавать жалобу в прокуратуру на незаконную агитацию со стороны Коновалова в день тишины: 10 ноября в Хакасии распространялась газета без выходных данных.

Были листовки с агитацией против Коновалова и фейковые листовки с агитацией за него, были отметки в списках избирателей, а объяснилось это тем, что отметки стояли возле имен молодых избирателей, перечисляет Гурман, были также сообщения о повторном голосовании.

По данным «Голоса», в Черногорской ТИК Хакасии выяснилось, что находящиеся в УИК списки избирателей для голосования по месту нахождения не совпадают с теми, что введены в систему ГАС «Выборы». Наблюдатели от Коновалова обнаружили на 37 УИК одних и тех же людей, записавшихся для голосования по месту нахождения. «В КПРФ испугались, что может быть отмена по приморскому сценарию, и решили проверять аккуратно. Скорее всего, готовилась махинация с каруселями, но удалось это остановить», — считает Гурман. По его словам, в Черногорской ТИК была нарушена процедура приема протоколов, но после вмешательства члена ЦИК Валерия Гальченко нарушения были устранены. В эту ТИК с некоторых участков поступили протоколы, где большинство проголосовало против Коновалова, чего наблюдатели не видели на других участках, добавляет Гурман.

Непобедимый протест

Хакасия лишний раз продемонстрировала избыточность и вред прямых выборов, считает политолог Виталий Иванов : «На голом негативе, на желании избирателей подразнить власть побеждает человек, абсолютно не готовый к управлению регионом».

Победить не самого Коновалова, а именно протест на выборах в Хакасии не удалось, констатирует руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский : «Мобилизация лояльного электората на голосование „против“, как и ожидалось, оказалась не самой тривиальной и легкой задачей. Не сработали даже заявления Развожаева о готовности продолжить работать в республике». Возможно, вообще не стоило растягивать процесс и превращать его в постоянный перенос второго тура, что тоже могло только подогревать недовольство, полагает эксперт: «Да и итоговая победа Коновалова в регионе, находящемся, по сути, под федеральным финансовым управлением, не выглядит такой уж опасностью, тем более есть еще и возможность разделить пост главы региона и премьера». Подтвердилась закономерность, что рост явки в условиях протестного голосования выгоден оппозиции, считает Бадовский: «Коновалов наберет примерно на 30 000 голосов больше, чем в первом туре, и это укрепит его позиции».

И в Хакасии, и в Приморье люди чувствуют, что ими пытаются манипулировать, и это приводит к негативным последствиям для власти, отмечает политолог Николай Петров : «По этим выборам стало ясно, что в Кремле к выборам относятся не политически, а политтехнологически. Гражданам отказывают в сознательном и активном поведении, вместо этого они выступают объектом технологий — в Кремле думают, что можно пообещать больше денег, сменить старого губернатора на нового и добиться нужных результатов. Но по этим результатам ясно, что в Кремле не совсем понимают те изменения, которые произошли после пенсионной реформы и сентябрьских выборов. Люди видят, что их волеизъявление игнорируют, и готовы голосовать за кого угодно».

Приморский сценарий Петров исключает: «Это было бы суицидом. Видимо, ставка будет сделана на то, что у Коновалова нет опыта и команды, поэтому ему придется работать с людьми, которые есть в регионе». Теперь власти нужно поостеречься, чтобы того же самого не произошло в Приморье, заключает эксперт: