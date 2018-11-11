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Военным прокурорам будет легче получить жилье
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Военным прокурорам будет легче получить жильё 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: MOS.RU
Для военных прокуроров и прокуроров военных следственных органов СК РФ стало больше возможностей получить от государства жильё за пределами воинской части на время прохождения службы. Соответствующий Федеральный закон 11 ноября вступил в силу.
Там сказано, что квартиры будут предоставляться по договорам соцнайма из специализированного жилищного фонда Министерством обороны России, а также другими федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Благодаря этому закону, исправляется ситуация, которая сложилась после 1 января 2017 год. Тогда жильё за пределами военных городков не могло быть распределено, если предыдущие его жильцы из числа военных прокуроров и следователей переводились к новым местам службы или увольнялись.
Изменения внесены в статьи 49 и 50 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 40 и 41 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации».
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