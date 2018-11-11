Военным прокурорам будет легче получить жилье

Военным прокурорам будет легче получить жильё

Для военных прокуроров и прокуроров военных следственных органов СК РФ стало больше возможностей получить от государства жильё за пределами воинской части на время прохождения службы. Соответствующий Федеральный закон 11 ноября вступил в силу.

Там сказано, что квартиры будут предоставляться по договорам соцнайма из специализированного жилищного фонда Министерством обороны России , а также другими федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Благодаря этому закону, исправляется ситуация, которая сложилась после 1 января 2017 год. Тогда жильё за пределами военных городков не могло быть распределено, если предыдущие его жильцы из числа военных прокуроров и следователей переводились к новым местам службы или увольнялись.

Изменения внесены в статьи 49 и 50 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 40 и 41 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации».