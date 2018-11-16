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«Надо выживать»: в РФ поддержали выборы в ДНР и ЛНР
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Россия указала ЕС на логичность выборов в ДНР и ЛНР в условиях блокады Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 121 2 часа назад
Российская сторона на консультациях в Брюсселе заявила о том, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) логично в условиях блокады Донбасса, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
По словам российского дипломата, в ходе консультаций в Брюсселе стороны обменялись мнениями по поводу тех выборов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС.
«Они (выборы в ДНР и ЛНР) вполне логичны в условиях, когда фактически двум республикам объявлена блокада, когда людям надо выживать и для этого должна быть какая-то администрация, которая руководит всеми вопросами жизнеобеспечения», — отметил Карасин по итогам встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин ответил Западу на критику выборов в ДНР и ЛНР.
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