Лавров и Ле Дриан обсудят Сирию и Украину в конце ноября в Версале

Франции Сергей Лавров и Министры иностранных дел России Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Версале в конце ноября обсудят украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский посол в Париже Алексей Мешков «Что же касается повестки дня встречи министров иностранных дел в Версале, то она согласуется. Думаю, не выдам никаких тайн, если скажу, что Сергей Викторович Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в первую очередь сверят часы по наиболее злободневным международным сюжетам. Это и сирийское урегулирование, и украинский кризис, и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что министрам удастся обстоятельно обсудить и двусторонние вопросы», — сказал дипломат. По его словам, в последнее время в отношениях Москвы и Паржа обозначилась положительная динамика. Ранее в МИД не исключили возможности проведения встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в ходе саммита G20 в Аргентине.