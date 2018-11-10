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Лавров и Ле Дриан обсудят Сирию и Украину
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Поведение России взбесило Запад
Поведение России взбесило Запад

Лавров и Ле Дриан обсудят Сирию и Украину в конце ноября в Версале 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Версале в конце ноября обсудят украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский посол в Париже Алексей Мешков.
«Что же касается повестки дня встречи министров иностранных дел в Версале, то она согласуется. Думаю, не выдам никаких тайн, если скажу, что Сергей Викторович Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в первую очередь сверят часы по наиболее злободневным международным сюжетам. Это и сирийское урегулирование, и украинский кризис, и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что министрам удастся обстоятельно обсудить и двусторонние вопросы», — сказал дипломат.
По его словам, в последнее время в отношениях Москвы и Паржа обозначилась положительная динамика.
Ранее в МИД не исключили возможности проведения встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в ходе саммита G20 в Аргентине.
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