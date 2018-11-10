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Захарова заявила о большой ошибке Запада
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Поведение России взбесило Запад
Поведение России взбесило Запад

Захарова: Россия успешно ведёт информационную войну 

News.ru + ещё 1 53 минуты назад
Пристальное внимание к прессе в странах Запада и претензии к российским журналистам говорят о том, что Россия не проигрывает информационную войну, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, ужесточение свобод в отношении СМИ РФ является большой ошибкой.
Она отметила, что об успехе страны на этом поприще свидетельствует срочное переписывание законов во Франции, Германии и Великобритании, которые усиливают требования к прессе, а также распоряжения к владельцам социальных сетей блокировать всё, что связано с Россией.
«Нас долго учили, а мы взяли и научились, и стали это делать во многом даже лучше», — подчеркнула Захарова.
Представить МИД добавила, что в западных странах наступил момент «потерянности» и «тотального замешательства» из-за сворачивания свободы информации, передаёт НТВ.
Ранее News.ru писал, что США уже 62 раза вводили различные ограничения и запреты в отношении России за последние годы. Однако Мария Захарова подчеркнула, что страну невозможно запугать никакими ультиматумами.
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