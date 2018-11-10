Захарова заявила о большой ошибке Запада

Захарова: Россия успешно ведёт информационную войну

Пристальное внимание к прессе в странах Запада и претензии к российским журналистам говорят о том, что Россия не проигрывает информационную войну, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова . По её словам, ужесточение свобод в отношении СМИ РФ является большой ошибкой.

Она отметила, что об успехе страны на этом поприще свидетельствует срочное переписывание законов во Франции, Германии и Великобритании, которые усиливают требования к прессе, а также распоряжения к владельцам социальных сетей блокировать всё, что связано с Россией.

«Нас долго учили, а мы взяли и научились, и стали это делать во многом даже лучше», — подчеркнула Захарова.

Представить МИД добавила, что в западных странах наступил момент «потерянности» и «тотального замешательства» из-за сворачивания свободы информации, передаёт НТВ

Ранее News.ru писал, что США уже 62 раза вводили различные ограничения и запреты в отношении России за последние годы. Однако Мария Захарова подчеркнула, что страну невозможно запугать никакими ультиматумами.