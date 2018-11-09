Россия ответила Австрии на обвинение в шпионаже

«Неприятно удивили»: что Россия рассказала Австрии о скандале

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер отказался раскрыть содержание беседы в МИД РФ, куда он был вызван из-за вспыхнувшего шпионского скандала между Москвой и Веной . Австрийский дипломат заявил, что официальное заявление МИД будет позже, передает ТАСС

Известно, что Австрия подозревает 70-летнего военного полковника в отставке в том, что он с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За свои услуги офицер из Зальцбурга получил около €300 тыс.

Австриец каждые две недели якобы контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени или псевдониму «Юрий» и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, российская сторона успела предупредить агента о том, что австрийские спецслужбы его раскрыли.

По словам представителей прокуратуры, подозреваемый в шпионаже может получить до 10 лет тюрьмы. Сотрудники ведомства подчеркнули, что в данный момент оценить длительность расследования затруднительно.

«Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В отношении него заведено дело», — сообщил представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

В этой связи канцлер Австрии Себастьян Курц созвал срочный брифинг, на котором потребовал от российского руководства предоставить информацию по шпионскому скандалу.

«Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — сообщил австрийский лидер журналистам.

В то же время политик признал, что информация о шпионаже пока не точная и требует подтверждения. Однако, вспомнив о недавних обвинениях в адрес России со стороны других стран ЕС , Курц отметил, что подозрения могут подтвердиться.

«Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится», — сказал он.

Глава европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию из-за скандала. Также она вызвала в министерство представителя российского диппредставительства в Вене.

По словам Курца, сотруднику посольства будут переданы требования российскому руководству предоставить информацию по шпионскому скандалу с бывшим полковником австрийской армии.

«Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами», — сказал канцлер.

В свою очередь, МИД России вызвал посла Австрии в Москве — дипломату был заявлен протест со стороны российского внешнеполитического ведомства.

«Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем», — заявили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве также обратили внимание посла на прозвучавшее заявление Кнайсль о том, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно отягощены.

«В беседе с послом мы подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой. Посол обещал незамедлительно информировать о демарше свою столицу», — резюмируется комментарий МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что его «неприятно удивила» создавшаяся ситуация с подозреваемым в шпионаже.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал дипломат.

Министр также выразил сожаление в связи с тем, что западные страны стали все чаще обращаться к «микрофонной, мегафонной дипломатии».

«Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно. Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения», — подчеркнул Лавров.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов пояснил, что шпионский скандал в Австрии, в который оказалась вовлечена Россия, не случайно разгорелся в тот момент, когда Европа находится во власти паранойи, передает ФАН.

Он обратил внимание на то, что шпионажем занимаются все страны. Причем некоторым из них это спускают с рук даже при наличии весомых доказательств. Речь в данном случае идет об американских спецслужбах, которые годами прослушивали телефоны канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Фрасуа Олланда.

По словам эксперта, власти Австрии так активно реагируют на шпионский скандал, поскольку хотят показать, что Вена не занимает пророссийскую позицию. При этом аналитик полагает, что данный инцидент вряд ли спровоцирует новый виток санкций. Возможно, все закончится очередной высылкой дипломатов из страны.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер рассказал, что эта ситуация может повредить российско-австрийским отношениям, передает НСН.