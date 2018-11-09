МИД России выразил протест послу Австрии 

Москва заявила протест послу Австрии в связи с обвинениями в причастности экс-полковника к разведывательной деятельности якобы в пользу России, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест", — отметили в МИД РФ.
Как добавили в ведомстве, также было отмечено, что "вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений".
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.
По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. После этого в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.