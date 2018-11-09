Посол России отверг планы «наказать» Израиль поставками С-300 Сирии

Поставка систем С-300 Сирии была осуществлена для защиты российских военных в арабской республике, а не для того, чтобы «наказать» Израиль за инцидент с российским самолетом Ил-20, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов

Викторов отметил, что поставка установок не является «односторонним наказанием» в отношении Израиля. По словам дипломата, Россия сделала это «для защиты жизней наших военных в Сирии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

Ранее руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан заявил, что поставка систем С-300 Дамаску снизила до минимума вероятность успеха возможных атак Израиля на Сирию.

Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.