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Посол России отверг планы «наказать» Израиль
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Посол России отверг планы «наказать» Израиль поставками С-300 Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поставка систем С-300 Сирии была осуществлена для защиты российских военных в арабской республике, а не для того, чтобы «наказать» Израиль за инцидент с российским самолетом Ил-20, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
Викторов отметил, что поставка установок не является «односторонним наказанием» в отношении Израиля. По словам дипломата, Россия сделала это «для защиты жизней наших военных в Сирии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.
Ранее руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан заявил, что поставка систем С-300 Дамаску снизила до минимума вероятность успеха возможных атак Израиля на Сирию.
Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля.
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