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Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
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МИД Австрии: отношения Москвы и Вены могут осложниться при подтверждении факта шпионажа 

ТАСС 1 час назад
Отношения Австрии и России могут испытать серьезную напряженность, если подтвердятся подозрения в адрес бывшего австрийского военного в шпионаже в пользу РФ. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Если эти подозрения подтвердятся (о шпионаже офицера в пользу России — прим. ТАСС), тогда это может вызвать серьезную напряженность для двусторонних отношений Австрии и России", — говорится в заявлении Кнайсль, которое было распространено по каналам Австрийского агентства печати.
Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее объявил, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, а также вызвала к себе представителей российского посольства для объяснений по поводу подозрений в адрес отставного австрийского полковника в шпионаже в пользу РФ. Глава МИД Австрии планировала прибыть с визитом в Россию 2-3 декабря этого года и обсудить реализацию австрийско-российского форума общественности "Сочинский диалог".
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