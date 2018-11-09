Зачем Израиль снова провоцирует Россию?

Ash-Sharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Путин отказывается встретиться с Нетаньяху из-за недовольства политикой Тель-Авива

В прессе появилась информация об отмене встречи Нетаньяху Путина в кулуарах празднования окончания Первой мировой войны. Осведомленные политические источники не сомневаются: так Москва демонстрирует свой гнев в ответ на сбитый Ил-20. Тем временем Израиль учится атаковать С-300 на военных учениях в Греции и заключает раздражающие Москву газовые контракты со странами Восточной Европы.

Помощники президента России Владимира Путина извинились за то, что его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время их пребывания в Париже в это воскресенье не состоится. Стороны должны принять участие в международном праздновании, посвященном столетию окончания Первой мировой войны.

Хотя пресс-служба израильского премьер-министра заявила, что отмена встречи была вызвана просьбой Франции не проводить параллельные мероприятия в кулуарах торжественного события, осведомлённые политические источники подтвердили, что российская сторона действительно отменила встречу. Это можно интерпретировать как «грубое выражение гнева» Москвы в ответ на официальную политику Израиля и, в частности, заявления о бомбардировке целей в Сирии , а также угрозы уничтожения ракет С-300, поставленных россиянами в Дамаск . Израильские политические источники заявили, что отмена встречи была скоординирована заранее между помощниками Путина и Нетаньяху, однако новая дата встречи определена не была. Источники отрицают, что это была попытка скрыть тайную встречу, которое должна была состояться между ними. Они отметили, что произошедшая отмена может привести к тому, что Нетаньяху не поедет на международное мероприятие в Париж, в котором, как ожидается, примут участие более 60 мировых лидеров.

Израильско-российские отношения стали напряженными в сентябре, когда четыре израильских истребителя атаковали иранскую базу в Латакии, не скоординировав предварительно свои действия с российской стороной. Зенитные орудия сирийского режима выпустили ракеты против израильских самолетов после завершения их миссии. Российский разведывательный самолет был сбит, в результате чего погибли все 15 военнослужащих, находившихся на борту. Россия обвинила Израиль в крушении самолета: во-первых, его авиация совершала налеты в районе, контролируемом Россией, во-вторых, израильские силы предупредили российские войска об атаках всего за несколько минут, а в-третьих, дело в том, что они совершили трюк, в ходе которого израильские командиры использовали российский самолет в качестве прикрытия. Москва в свою очередь поставила Сирии дивизионы передовых ракет С-300 и потребовала, чтобы Израиль прекратил свои атаки на данном этапе. Однако Израиль отказался сделать это, заявив, что Иран воспользуется этим для продолжения своей деятельности в Сирии, а именно передачу оружия «Хезболле» и строительство оружейных заводов в Сирии и Ливане. 9 октября Тель-Авив официально уведомил Москву, что продолжит бомбить эти цели. На прошлой неделе высокопоставленный израильский чиновник заявил, что войска совершили воздушный удар по иранским целям в Сирии при заблаговременной координации с Россией.

В последние дни иностранные источники сообщили, что израильские военно-воздушные силы вместе с армией Греции провели совместные учения, самые крупные из когда-либо проводившихся между ними, в ходе которых пилоты обеих стран тренировались атаковать несколько целей на местах, включая зенитные ракетные комплексы С-300, которыми обладает Греция. Учения проходили как в Греции, так и в Израиле.

Тем временем российская сторона была также возмущена интенсивной деятельностью Нетаньяху в ряде восточноевропейских стран, многие из которых являются соперниками Москвы. В ходе этой деятельности были заключены газовые сделки, которые уменьшают экспорт газа из России, и было налажено сотрудничество в области безопасности, что вызвало реакцию у России.

Эксперты в области безопасности полагают, что россияне видят в этом преднамеренную или непреднамеренную провокацию и требуют объяснений. По словам одного из них, всякий раз, когда русские предпринимают шаг навстречу Израилю, чтобы достичь взаимопонимания, израильтяне совершают новую провокацию, и русские снова злятся. Кремль отрицает, что встреча Путина и Нетаньяху в кулуарах парижских торжественных мероприятий по случаю годовщины, окончания Первой мировой войны, была запланирована.

Вчера, отвечая на вопрос о достоверности сообщений европейских СМИ, говоривших об отмене встречи между Путиным и Нетаньяху, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: