Железняк назвал планы Киева провокацией

Железняк назвал планы Киева по Черному морю провокацией в отношении России

Верховная рада в четверг приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав РФ российские власти якобы осуществляет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

"Попытка законодательно расширить зону контроля Украины в Черном море — очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, а также других стран черноморского региона", — передает слова Железняка его пресс— служба.

По мнению парламентария, главной целью данного законопроекта является "параноидальное" стремление майданных политиков насолить России, в первую очередь крымчанам, которые четыре года назад "не захотели стать жертвами людоедского киевского режима".