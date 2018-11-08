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Железняк назвал планы Киева провокацией
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Железняк назвал планы Киева по Черному морю провокацией в отношении России 

РИА Новости 7 часов назад
Возможное расширение контроля в Черном море со стороны Украины — это очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Верховная рада в четверг приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав РФ российские власти якобы осуществляет незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.
"Попытка законодательно расширить зону контроля Украины в Черном море — очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, а также других стран черноморского региона", — передает слова Железняка его пресс— служба.
По мнению парламентария, главной целью данного законопроекта является "параноидальное" стремление майданных политиков насолить России, в первую очередь крымчанам, которые четыре года назад "не захотели стать жертвами людоедского киевского режима".
"При этом Киев вводит в заблуждение и украинских граждан, которые могут по вине собственных законодателей оказаться нарушителями границ Российской Федерации, за что будут отвечать по соответствующим законам. Было бы важно в данной ситуации услышать принципиальную позицию институтов международного права на законодательное шулерство Верховной Рады, однако это вряд ли оперативно произойдёт", — отметил депутат.
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