Почему мэры Махачкалы один за другим оказываются ворами

Уже четвертый подряд мэр Махачкалы попал за решетку. И.о. главы столицы Дагестана Абусупьян Гасанов задержан ФСБ , по некоторым данным, ему вменяют махинации с земельными участками. Почему именно этот пост стал настолько коррупционным — и как можно найти честного мэра Махачкалы?

В Дагестане задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. Источники сообщают, что Гасанов может быть причастен к махинациям с земельными участками, ущерб от которых составил порядка 40 млн рублей. Обыски провели в его доме и на рабочем месте, после чего за Гасановым пришли сотрудники ФСБ.

Задержание Гасанова продлило цепочку арестов, начавшихся в республике после прихода к власти в республике Владимира Васильева . Гасанов стал уже третьим мэром Махачкалы, арестованным фактически на рабочем месте: на четыре года осужден его предшественник и бывший начальник Муса Мусаев , а Саид Амиров , возглавлявший город семь лет, отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Магомед Сулейманов , занимавший мэрский пост до Мусаева, тоже попал под следствие — правда, привлек внимание правоохранителей он уже после того, как покинул пост.

Хлебное место

Арест предыдущего мэра Махачкалы Мусы Мусаева был лучшим подарком для горожан, который мог сделать сменщик Рамазана Абдулатипова , варяг Владимир Васильев. Пожалуй, нет ни одного успеха, который можно было бы отнести к деятельности Мусаева на посту главы дагестанской столицы. Зато было множество провалов — массовые отравления, проблемы с нелегальной застройкой, попытка навязать городу музеи и памятники вместо парков и так далее. Градус протеста в Махачкале рос с каждым днем пребывания Мусаева на посту.

Сам он об этом не сильно беспокоился, спокойно прогуливаясь по московскому универмагу «Цветной» и скупая продукцию дорогих брендов. Мусаев был человеком из команды предыдущего главы республики Абдулатипова и предполагал, что это обеспечивает ему некий иммунитет.

Владимир Васильев же (очевидно направленный в Дагестан Москвой, дабы уже решить проблему глобальной коррупции) немного подождал и начал цепочку чисток в рядах кадров из старой гвардии. Мусаеву не удалось сберечь не только кресло, но и свободу.

После ареста Мусаева Васильев сказал, что следующего мэра будут проверять на детекторе лжи. Тогда и.о. мэра и назначили Абусупьяна Гасанова — заместителя Мусаева. Проходил ли он детектор, неизвестно, но продержался он в этом кресле всего 9 месяцев.

Махачкала — соблазнительное место для коррупционеров, а особенно для земельных махинаторов. Стоимость участков тут растет, дома вырастают как грибы после дождя, шум стройки не утихает ночами. Спрос на жилье высок — население мигрирует из горных сел в города, что является общекавказской тенденцией. Магазины разных мастей появляются везде, где можно и нельзя (причем чаще в пользу последнего варианта). Так что не исключено, что Абусупьян Гасанов не смог удержаться и не укусить кусок от такого вкусного пирога.

Продолжение чисток

В плане арестов год для Дагестана вообще стал крайне урожайным. Переход власти от Абдулатипова к Васильеву ожидаемо должен был сопровождаться кадровыми чистками, но новому главе республики удалось, пожалуй, переплюнуть в упорстве всех своих предшественников.

Чистки во властных рядах Дагестана можно назвать крупнейшими за всю современную историю республики. Когда-то уже предпринималась попытка убрать коррупционеров за решетку, но серьезных успехов добиться не удалось. Сейчас же Москва явно настроена серьезно — вероятно потому, что денег для широких карманов чиновников у центра и правда больше нет.

Владимиру Васильеву досталась непростая роль — варяга, присланного бороться с крепкой системой кланово-дружеских отношений. Эта система сама по себе подразумевает коррупцию — любой дагестанский чиновник должен будет уважить своих родственников, друзей и односельчан. Самой яркой иллюстрацией этого явления стала шутка, придуманная после назначения Рамазана Абдулатипова. Мол, тляратинцам приходится прятаться дома, чтобы Абдулатипов их куда-нибудь не назначил (экс-глава республики — уроженец Тляратинского района).

Бороться с дагестанской клановой системой можно методом назначения людей со стороны — и похоже, Васильев (с согласия Москвы) будет работать в этом направлении. Генпрокурором республики уже назначен Денис Попов , переведенный сюда их Хакасии. Председателем правительства выбран Артем Здунов , бывший министр экономики Татарстана.

Пожалуй, теперь никто не удивится, если и главой Махачкалы станет человек, не имеющий родственных связей с Дагестаном.