Анонсировано участие Путина в саммите ОДКБ

«Завтра и послезавтра Путин будет работать в Астане и в Петропавловске в Казахстане. Это будет и саммит ОДКБ и отдельная встреча с президентом Назарбаевым и затем уже пленарное заседание Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», — сказал пресс-секретарь главы государства, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что такой формат встреч ранее показал свою эффективность, поэтому участники им активно интересуются.

15-й по счету Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет 9 ноября в казахстанском Петропавловске.

В среду Путин проведет встречу с министром культуры Владимиром Мединским и обговорит актуальные вопросы, рассказал Песков.

Также в среду глава государства проведет встречу с президентом « Деловой России » Алексеем Репиком.