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Анонсировано участие Путина в саммите ОДКБ
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Анонсировано участие Путина в саммите ОДКБ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в четверг будет участвовать в саммите ОДКБ и встретится со своим коллегой, лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра и послезавтра Путин будет работать в Астане и в Петропавловске в Казахстане. Это будет и саммит ОДКБ и отдельная встреча с президентом Назарбаевым и затем уже пленарное заседание Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», — сказал пресс-секретарь главы государства, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что такой формат встреч ранее показал свою эффективность, поэтому участники им активно интересуются.
15-й по счету Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет 9 ноября в казахстанском Петропавловске.
В среду Путин проведет встречу с министром культуры Владимиром Мединским и обговорит актуальные вопросы, рассказал Песков.
Также в среду глава государства проведет встречу с президентом «Деловой России» Алексеем Репиком.
«Вы знаете, что недавно Путин выступал на форуме «Опора России», также он общается и с «Деловой Россией». Направленность одна, неизменная, — приоритетное внимание президента вопросам развития малого и среднего бизнеса», — пояснил пресс-секретарь.
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