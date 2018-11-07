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Медведев отреагировал на выборы в конгресс США
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Медведев отреагировал на выборы в конгресс США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал прошедшие выборы в конгресс США, передает РИА "Новости".
По его словам, результаты выборов можно рассматривать по-разному.
"Сегодня там выборы состоялись с определенными результатами, которые, естественно, можно по-разному рассматривать, но это дело внутреннее, американское", — сказал Медведев.
Республиканская партия президента Дональда Трампа утратила контроль над палатой представителей конгресса США, однако усилила присутствие в сенате на промежуточных выборах.
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