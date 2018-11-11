Путин проведет короткую встречу с Трампом в Париже

Общение лидеров обеих стран пройдет «на ногах» во время ланча в Елисейском дворце.

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже.

Ожидается, что на полях состоится краткая встреча президента РФ с его американским коллегой Дональдом Трампом . В частности — общение пройдет «на ногах» во время ланча в Елисейском дворце.

Известно, что о договоренности по проведению встречи обоих президентов в Париже было объявлено после визита советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Однако же изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут во Франции полноформатную встречу. Позже стало известно, что лидеры обеих страны проведут лишь короткую беседу «на ногах».