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Путин проведет короткую встречу с Трампом в Париже
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Путин проведет короткую встречу с Трампом в Париже 

ТК «Звезда» + ещё 14 5 часов назад
Фото: Lehtikuva Heikki Saukkomaa, Globallookpress
Общение лидеров обеих стран пройдет «на ногах» во время ланча в Елисейском дворце.
Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже.
Ожидается, что на полях состоится краткая встреча президента РФ с его американским коллегой Дональдом Трампом. В частности — общение пройдет «на ногах» во время ланча в Елисейском дворце.
Известно, что о договоренности по проведению встречи обоих президентов в Париже было объявлено после визита советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Однако же изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут во Франции полноформатную встречу. Позже стало известно, что лидеры обеих страны проведут лишь короткую беседу «на ногах».
Как пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение не проводить полноформатную встречу было принято обеими сторонами по просьбу руководства Франции, которое посчитало, что встреча Путина и Трампа может отвлечь внимание от основного события — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.
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