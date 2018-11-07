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В Совфеде предсказали раскол в США
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В Совфеде предсказали раскол в США по итогам выборов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров полагает, что победа республиканской партии на выборах в сенат гарантирует президенту США Дональду Трампу возможность избежать импичмента, передает РИА "Новости".
При этом, по мнению Джабарова, демократы в Палате представителей конгресса США могут доставить много проблем для прохождения инициатив Белого дома через парламент.
"Предварительные результаты выборов в США показывают, что страна раскололась на два лагеря. Однако республиканское большинство в Сенате гарантирует Трампу возможность избежать импичмента", — сказал Джабаров.
Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что несмотря на разногласия внутри конгресса, страна продолжает идти по пути антироссийских санкций. Однако Джабаров подчеркнул, что это не сможет оказать влияния на независимую политику Москвы.
Ранее CNN сообщил, что демократы получат 238 мест в палате представителей.
При этом NBC прогнозирует, что республиканцы сохранят большинство в сенате.
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