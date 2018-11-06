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Россия отказалась идти на поводу у Украины
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Россия отказалась идти на поводу у Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Россия собирается признать результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках. Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченный президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.
Во вторник, 6 ноября, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На нем украинская сторона подняла вопрос отмены выборов.
«Россия сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Действия РФ и ее марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению Минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских», — написала она.
Геращенко указала, что факт проведения выборов уже осудили Европейский союз и США. « [Выборы] не признает мир, кроме страны-организатора — России», — подчеркнула она.
Также, по ее словам, специальный представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что выборы в ДНР и ЛНР «категорически противоречат духу и букве минских соглашений».
Ранее во вторник, 6 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить ДНР и ЛНР. На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что выборы не противоречат минским соглашениям.
Выборы глав и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября.
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