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Путин обсудил с Совбезом санкции против Ирана
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Путин обсудил с членами Совбеза Иран, санкции и ОДКБ 

News.ru + ещё 4 10 часов назад
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию после введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Ирана.
«Был акцентирован незаконный характер подобных действий», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В повестке также были вопросы подготовки к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил Песков.
«Обсуждались и актуальные текущие вопросы социально-экономического характера», — добавил он.
Подобные заседания Совбеза проходят регулярно. Темами обсуждения становится наиболее актуальная проблематика как внутри страны, так и за её пределами. В ходе одной из предыдущих встреч участники обсуждали наводнение в Краснодарском крае.
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