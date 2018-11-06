Путин обсудил с Совбезом санкции против Ирана

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию после введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Ирана.
«Был акцентирован незаконный характер подобных действий», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В повестке также были вопросы подготовки к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил Песков.
«Обсуждались и актуальные текущие вопросы социально-экономического характера», — добавил он.
Подобные заседания Совбеза проходят регулярно. Темами обсуждения становится наиболее актуальная проблематика как внутри страны, так и за её пределами. В ходе одной из предыдущих встреч участники обсуждали наводнение в Краснодарском крае.