Путин обсудил с Совбезом санкции против Ирана

Путин обсудил с членами Совбеза Иран, санкции и ОДКБ

«Был акцентирован незаконный характер подобных действий», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В повестке также были вопросы подготовки к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил Песков.

«Обсуждались и актуальные текущие вопросы социально-экономического характера», — добавил он.

Подобные заседания Совбеза проходят регулярно. Темами обсуждения становится наиболее актуальная проблематика как внутри страны, так и за её пределами. В ходе одной из предыдущих встреч участники обсуждали наводнение в Краснодарском крае.