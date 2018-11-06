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Испания надеется на возвращение России в СЕ
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В МИД Испании надеются, что Россия вернется к работе в Совете Европы 

РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
Глава МИД Испании Жозеп Боррель выразил надежду, что Россия в полном объеме вернется к работе в Совете Европы.
"Я хотел сказать, что Испания также будет работать над тем, чтобы Россия могла полностью развивать свою работу в рамках Совета Европы ", — сказал испанский министр.
"Мы знаем, что там есть проблема с участием российских представителей в Совете Европы, мы надеемся на то, что будут достигнуты такие договоренности, которые позволят российским представителям участвовать полностью в работе этой организации", — указал он, не пояснив, о каких именно договоренностях идет речь.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
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