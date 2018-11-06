Свердловскую чиновницу отстранили после скандала

Свердловскую чиновницу отстранили от должности после заявления о молодежи

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких , заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, отстранена от должности на время проведения проверки ее высказываний, сообщает во вторник департамент информполитики губернатора региона. Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде . В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации. Оскандалившаяся чиновница извинилась "Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки. Поводом к проверке послужило заявление руководителя департамента, сделанное во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, в Кировграде. Согласно опубликованной в интернете видеозаписи разговора, Ольга Глацких допустила некорректное, по мнению губернатора, высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", — говорится в сообщении. Глава региона также высказал свое мнение по поводу государства и молодежи. "С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.