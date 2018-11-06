Свердловскую чиновницу отстранили после скандала

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Свердловскую чиновницу отстранили от должности после заявления о молодежи 

РИА Новости 1 час назад
Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, отстранена от должности на время проведения проверки ее высказываний, сообщает во вторник департамент информполитики губернатора региона.
Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации.
Оскандалившаяся чиновница извинилась
"Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки. Поводом к проверке послужило заявление руководителя департамента, сделанное во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, в Кировграде. Согласно опубликованной в интернете видеозаписи разговора, Ольга Глацких допустила некорректное, по мнению губернатора, высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", — говорится в сообщении.
Глава региона также высказал свое мнение по поводу государства и молодежи.
"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.
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