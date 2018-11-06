Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон

Встреча Путина и Трампа не состоялась по просьбе Макрона

Полноформатные переговоры президента РФ Владимир Путин и главы США Дональда Трампа в Париже не состоялись из-за просьбы французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированный дипломатический источник в Европе.

По словам собеседника газеты, Макрон попросил Путина и Трампа не проводить мероприятие такого масштаба, чтобы оно не затмило подготовленные французскими властями мероприятия и встречи.

«Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви», — сказал источник «Коммерсанта».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 11 ноября в Париже Путин и Трамп проведут «нормальную двустороннюю встречу». В это время во французской столице будут проходить мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют «сверить часы» и обсудить вопросы «стратегической стабильности», в том числе связанные с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Затем Песков заявил, что полноценных переговоров в Париже не будет из-за формата мероприятия и графика. Трамп сказал, что едет в Париж «по другим делам». По его словам, столица Франции может оказаться неподходящим местом для переговоров.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал Путину приглашение посетить Вашингтон в 2019 году.