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Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
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Встреча Путина и Трампа не состоялась по просьбе Макрона 

Рамблер 53 минуты назад
Полноформатные переговоры президента РФ Владимир Путин и главы США Дональда Трампа в Париже не состоялись из-за просьбы французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированный дипломатический источник в Европе.
По словам собеседника газеты, Макрон попросил Путина и Трампа не проводить мероприятие такого масштаба, чтобы оно не затмило подготовленные французскими властями мероприятия и встречи.
«Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви», — сказал источник «Коммерсанта».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 11 ноября в Париже Путин и Трамп проведут «нормальную двустороннюю встречу». В это время во французской столице будут проходить мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.
Песков анонсировал встречу Путина и Трампа "на ногах"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют «сверить часы» и обсудить вопросы «стратегической стабильности», в том числе связанные с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Затем Песков заявил, что полноценных переговоров в Париже не будет из-за формата мероприятия и графика. Трамп сказал, что едет в Париж «по другим делам». По его словам, столица Франции может оказаться неподходящим местом для переговоров.
До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал Путину приглашение посетить Вашингтон в 2019 году.
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