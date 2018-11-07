Почему все решили свалить на Макрона

Полноценная встреча Путина и Трампа якобы сорвалась из-за того, что президент Франции не захотел, чтобы ажиотаж отвлекал внимание от мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны
Полноценной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже во время празднования столетия окончания Первой мировой войны не будет. Газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах, что встреча сорвалась из-за французского лидера Эммануэля Макрона, который не захотел, чтобы ажиотаж вокруг российско-американского саммита отвлекал внимание от мероприятий, посвященных главному событию, на которое приедут лидеры 60 государств.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение. Он лишь подтвердил, что на данный момент стороны сошлись на затруднительности полноформатной встречи, однако подчеркнул, что лидеры «так или иначе» пересекутся «на ногах». Что происходит? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Сообщение «Коммерсанта» со ссылкой на анонимный источник не получило немедленного подтверждения в американских СМИ. Оно последовало сразу после публичного заявления Трампа о том, что, скорее всего, его встречи с Путиным в Париже не будет. Он не дал этому никакого объяснения, добавив, впрочем, что они встретятся на саммите «большой двадцатки» в Аргентине 30 ноября, а также у них, может быть, состоится «еще много встреч».
Между тем еще недавно ожидалось, что встреча в Париже пройдет в формате полноценных переговоров. Причем изначально, кстати, президент Макрон и приложил некоторые усилия к ее организации.
Что касается тезиса относительно того, что такая встреча якобы «затмит» собой основное событие, то он выглядит не очень убедительным. В рамках подобных многосторонних саммитов, как правило, и проходят подобные переговоры, особенно, когда в силу сложности двусторонних отношений государствам трудно организовать отдельный полноценный саммит. А так есть неплохой повод.
Путин и Трамп уже встречались не раз подобным образом. К тому же в Париже, например, состоится встреча Трампа с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, как раз для обсуждения непростых двусторонних отношений. Впервые после введения ряда ограничительных мер со стороны США против турецкой экономики. Запланирована встреча с Эрдоганом и у Путина.
Побывавший недавно в Москве помощник по нацбезопасности США Джон Болтон две недели назад как раз обсуждал формат парижской встречи и даже возможный визит Путина в Вашингтон, куда Трамп его формально пригласил. Правда, именно после визита Болтона появилась информация, согласно которой парижская встреча будет краткой.
Теоретически была возможна встреча Трампа и Путина и на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее в середине текущего месяца: примерно в таком же формате, как это произошло в ноябре прошлого года на аналогичном саммите во Вьетнаме. Однако в начале сентября Трамп заявил, что в Папуа не поедет, а отправится в это время в Ирландию.
Вслед за этим и Москва объявила, что вне всякой связи с планами Трампа российский президент посетит Восточноазиатский саммит, который пройдет чуть ранее, 14-15 ноября в Сингапуре, а на саммит АТЭС поедет Дмитрий Медведев. Но на тот момент уже планировалась встреча двух президентов в Париже. Теперь от нее отказались, судя по всему, по инициативе Вашингтона. Однако все вроде решили свалить на Макрона, который якобы встречу и сорвал. Вашингтон пока такую версию Москвы не опровергал, дабы, видимо, не усугублять и без того скверную атмосферу двусторонних отношений.
Возможно, советники Трампа убедили его в том, что в настоящий момент встреча с Путиным будет для него токсичной. Ведь как раз на это время запланировано оглашение предварительных результатов расследования спецпрокурора Мюллера по делу о так называемом русском вмешательстве в выборы в США.
Как контрпродуктивным оказался, по сути, июльский саммит в Хельсинки, к которому Минюст США приурочил выдвижение обвинений против дюжины россиян по обвинению во вмешательстве в выборы. Тогда же резкая реакция американского истеблишмента на показавшуюся ему неподобающе дружественную атмосферу саммита привела к появлению новых законопроектов об антироссийских санкциях и введению первого пакета санкций в связи с делом об отравлении Скрипалей.
Дедлайн введения второго пакета, гораздо более жесткого, что выглядит пока неминуемым, истекает как раз в 20-х числа ноября. К тому времени будет уже ясен и расклад сил в конгрессе нового созыва.
Возможно, кстати, что Трамп отменил парижскую встречу с оглядкой на прогнозы промежуточных выборов, которые почти все сулили демократам большинство в Палате представителей США, что однозначно увязывалось с усилением конгрессовской антироссийской риторики. На парижской встрече Трампа и Путина теоретически мог встать как раз вопрос о новых санкциях и возможных компромиссах с целью избежать худшего сценария.
Теперь же, с большой вероятностью, встреча Путина и Трампа состоится уже тогда, когда о новых санкциях либо будет официально объявлено, либо примерно станут ясны возможные их масштабы. Это сильно ухудшит фон для переговоров в Буэнос-Айресе — и сильно снизит ожидания от этой встречи. Если она вообще состоится в полноценном формате.