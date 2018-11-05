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Раскрыта причина разногласий между Западом и РФ
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Лавров назвал основную причину разногласий между Западом и Россией 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
Глава МИД РФ отметил сильные антироссийские настроения в американском истеблишменте, где по-прежнему рассматривают США в качестве мирового гегемона.
Основная причина разногласий между Западом и Россией сегодня заключается в желании ряда западных государств «сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счет других членов мирового сообщества». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.
«Особенно сильны эти настроения в американском политическом истеблишменте, где упорно отказываются признавать объективные реалии формирующегося полицентричного мироустройства, по-прежнему рассматривая США в качестве мирового гегемона, по указке которого должны действовать все остальные», — сказал министр, общаясь с журналистами.
По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, «в независимой внешней политике России, нашей самостоятельной позиции по ключевым проблемам современности видят угрозу американскому, в целом западному глобальному доминированию». Лавров убежден, что в связи с этим против РФ «энергично применяют односторонние экономические санкции, другие инструменты сдерживания — от наращивания военной активности вблизи наших границ до беспрецедентной по размаху антироссийской информационной кампании».
Министр также выразил надежду на то, что «в западных столицах со временем осознают, что это тупиковый путь».
«Со своей стороны были и остаемся открыты к тому, чтобы вести конструктивный прагматичный диалог, выстраивать отношения, основанные на принципах международного права, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — заключил Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил ЕС в действиях «по прямой указке Вашингтона». По его мнению, основным раздражителем в отношениях российской и европейской сторон являются США, которые при этом всегда остаются в стороне.
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