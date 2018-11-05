Назван доход свердловской чиновницы

Помимо этого, Глацких также принадлежат два земельных участка площадью 900 и 533 кв. м., три квартиры, площадь одной из которых составляет 116 кв. м. и гараж, автомобили Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

Ранее в Сети появилось видео, где чиновница призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития.

"Вам государство вообще — в принципе — ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", — приводит слова Глацких РИА Новости.

По словам чиновницы, она не видела видео и не знает, что тиражируют в Сети. Она отметила, что отвечала на вопрос из зала на тему того, что государство мало делает для молодежи.