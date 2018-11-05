Назван доход свердловской чиновницы 

В прошлом году доход директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, составил 1,5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.
Помимо этого, Глацких также принадлежат два земельных участка площадью 900 и 533 кв. м., три квартиры, площадь одной из которых составляет 116 кв. м. и гараж, автомобили Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.
Ранее в Сети появилось видео, где чиновница призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития.
"Вам государство вообще — в принципе — ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", — приводит слова Глацких РИА Новости.
По словам чиновницы, она не видела видео и не знает, что тиражируют в Сети. Она отметила, что отвечала на вопрос из зала на тему того, что государство мало делает для молодежи.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что не может согласиться со сказанным на опубликованной записи.