Предсказано, что заставит США отказаться от санкций против России

«Бессмертный Крылов. Он знал, что нас будут обвинять во всех смертных грехах. «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!» Другими словами, в Америке выборы», — сказал сенатор РИА «Новости».

Он отметил, что для американской стороны Россия «годится на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и „влияет“ на их выборы».

«И в этом их проблема, поскольку они совсем не волк, а мы далеко не ягненок», — заметил сенатор.

По мнению Морозова, новые антироссийские санкции вполне возможны, так как такой метод становится способом политического выживания определенных кругов в США, однако возможен и иной сценарий.

«Абсурдность санкционной политики станет настолько очевидной, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам», — прогнозирует Морозов.

Он пояснил, что такая политика просто перестанет работать на американского избирателя.