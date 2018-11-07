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Что заставит США отказаться от санкций против России
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Предсказано, что заставит США отказаться от санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Абсурдность направленной против России санкционной политики со временем станет настолько очевидной для американского избирателя, что по внутриполитическим причинам Соединенные Штаты будут отказаться от такого метода ведения дел, с таким прогнозом выступил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
«Бессмертный Крылов. Он знал, что нас будут обвинять во всех смертных грехах. «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!» Другими словами, в Америке выборы», — сказал сенатор РИА «Новости».
Он отметил, что для американской стороны Россия «годится на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и „влияет“ на их выборы».
«И в этом их проблема, поскольку они совсем не волк, а мы далеко не ягненок», — заметил сенатор.
По мнению Морозова, новые антироссийские санкции вполне возможны, так как такой метод становится способом политического выживания определенных кругов в США, однако возможен и иной сценарий.
«Абсурдность санкционной политики станет настолько очевидной, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам», — прогнозирует Морозов.
Он пояснил, что такая политика просто перестанет работать на американского избирателя.
В Госдепе ранее заявили, что Вашингтон намерен действовать согласно закону, требующему ввести новые антироссийские санкции из-за якобы невыполнения Россией требований США в рамках «дела Скрипалей».
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