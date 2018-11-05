Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы

Власти отреагировали на слова российской чиновницы о ненужности молодежи

«Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. По итогам разговора с ней и изучения полной записи будут делаться оргвыводы», — отметил губернатор.

«Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», — подытожил Куйвашев.

В субботу, 3 ноября, в сети появилась запись круглого стола, в ходе которого Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, — объяснила Глацких. — Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков».

Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года.