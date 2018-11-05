Ещё
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти отреагировали на слова российской чиновницы о ненужности молодежи 

Lenta.ru 46 минут назад
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что разберется с выступлением директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких.
«Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. По итогам разговора с ней и изучения полной записи будут делаться оргвыводы», — отметил губернатор.
«Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», — подытожил Куйвашев.
Чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству
В субботу, 3 ноября, в сети появилась запись круглого стола, в ходе которого Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно.
«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, — объяснила Глацких. — Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков».
Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года.
Последние новости
Медведев пожаловался на принципы современной экономики Черногорские оппозиционеры пожаловались Путину на гонения Россиянин прервал 22-матчевую гегемонию Джоковича и выиграл турнир серии «Мастерс»
Комментарии154
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии247
Чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству717
В Иерусалиме заметили третье пророчество о конце света186
В Раде пригрозили оккупировать Россию249
Андреева покинула Россию210
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
01:02
Чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству
Общество Образование
00:51
Пострадавшую в метро Васильеву заподозрили в пиаре
Шоу-бизнес
00:43
Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение