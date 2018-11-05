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«Байкал ничего не потеряет»
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Глава Бурятии заявил, что Байкал ничего не потеряет после перехода региона в ДФО 

ТАСС 1 час назад
Байкал ничего не потеряет после перехода Бурятии в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Об этом заявил журналистам в понедельник глава республики Алексей Цыденов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ.
" [Переход Бурятии в ДФО на Байкал, на ФЦП по охране озера] никак не повлияет. Сейчас формируются нацпроекты и существующие программы — они как были, так и остаются, как мы были в них, так и остаемся. Может быть, даже где-то еще и прирастем. Что касается Байкала, ничего никак не меняется", — сказал Цыденов.
"Географически мы как были Сибирью, так и остаемся Сибирью, никто географию не менял, — отметил Цыденов. — Байкал — это Сибирь или Дальний Восток? Байкал — это Байкал. Он как был, как есть, так и будет. То, что включаются дополнительные административные механизмы регулирования, никоим образом не относится к географии, к народному наследию".
Ранее о том, что переход Бурятии в состав ДФО не отразится на программах по развитию Байкала, а, наоборот, будет способствовать их дополнительному финансированию, заявил также депутат Госдумы Николай Будуев. Его поддержал председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров и коллега по Госдуме Алдар Дамдинов. Последний заявил ТАСС, что не видит препятствий в решении вопросов Байкала, и делить озеро федеральные округа точно не будут.
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